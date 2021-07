‘Oud-topman olieconcern BP brengt investeringsfonds naar Damrak’

De voormalige topman van het Britse olie- en gasconcern BP, Tony Hayward, is van plan met een investeringsfonds naar de beurs in Amsterdam te komen. Volgens Sky News wil Hayward met zijn bedrijf Energy Transition Partners een bedrag van 175 miljoen euro ophalen met de gang naar het Damrak.

Energy Transition Partners is een zogeheten special purpose acquisition company of ‘spac’, een beursfonds dat speciaal is opgezet om te investeren in andere bedrijven of overnames te doen. Dit fonds zou zich richten op bedrijven die actief zijn met batterijen en elektrisch rijden.

Hayward stapte in 2010 op als topman bij BP in de nasleep van de olieramp met het boorplatform Deepwater Horizon in de Golf van Mexico.

De markt voor spacs is de afgelopen tijd enorm sterk gegroeid. Eerder kwam bijvoorbeeld ook Bernard Arnault, de rijkste man van Frankrijk en oprichter van het luxebedrijf LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy), naar Amsterdam met zijn beursfonds Pegasus, dat zich richt op financiële bedrijven.

Er zouden nog meer spacs naar Beursplein 5 komen. Het gaat om bedrijven van de Britse techondernemer Michael Tobin, oud-topman Martin Blessing van Commerzbank en Dieter Wemmer, voormalig financieel directeur van de Duitse verzekeraar Allianz.