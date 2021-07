Zorgen VS over gevolgen coronavarianten voor economisch herstel

De Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen maakt zich grote zorgen over de impact die de opmars van varianten van het coronavirus kan hebben op het economisch herstel in de wereld. Yellen zei dat in Venetië waar de top van de G20, de groep van negentien belangrijke industrielanden en de Europese Unie, dit weekend is gehouden.

“We maken ons grote zorgen over de deltavariant en andere varianten die zouden kunnen opduiken en het herstel kunnen bedreigen”, zei Yellen. Ze wees erop dat in de wereldeconomie landen met elkaar verweven zijn. “Wat in een deel van de wereld gebeurt, heeft gevolgen voor alle landen.”

Yellen onderstreepte het van belang van het financieren van vaccins voor ontwikkelingslanden in de strijd tegen het coronavirus, maar voegde eraan toe dat meer moet gebeuren. Als voorbeeld noemde ze onder meer het sturen van spullen die beschermen tegen het virus naar arme landen.