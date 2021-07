Aantal faillissementen daalt weer en nadert laagterecord

Het aantal bedrijven dat afgelopen maand failliet werd verklaard lag weer iets lager dan in mei. Daarmee werd het laagste aantal ooit van februari opnieuw benaderd, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de eerste zes maanden van dit jaar waren er ruim de helft minder faillissementen dan in 2020, wat mogelijk te maken heeft met de coronasteun vanuit de overheid.

In totaal noteerde het CBS 121 faillissementen, tien minder dan in mei. Dat cijfer is wel gecorrigeerd voor het aantal zittingsdagen, want veel rechtbanken doen hun faillissementsuitspraken op een vaste dag in de week. Van die vaste dag, doorgaans de dinsdag, zijn er de ene maand meer dan in de andere maand. Ook worden de bankroeten van eenmanszaken niet meegenomen in de cijfers.

De handel was de bedrijfstak met de meeste faillissementen in juni. Dat is ook een van de sectoren met de meeste bedrijven. Relatief gezien kende de sector verhuur en andere zakelijke diensten de meeste bedrijven die failliet gingen.

Het aantal faillissementen schommelt normaal gesproken fors. Na een piek in 2013 zette een daling in tot 2017. Daarna bleef het cijfer tot midden vorig jaar redelijk stabiel, waarna een nieuwe daling werd ingezet. Dat kwam niet alleen door de coronasteun. Rechters houden momenteel ook meer rekening met de omstandigheden van het coronajaar, waardoor zij in de kern gezonde bedrijven minder snel failliet laten gaan.