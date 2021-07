ABN AMRO verkoopt grote leningenportefeuille in Verenigde Staten

ABN AMRO verkoopt een grote leningenportefeuille in de Verenigde Staten aan branchegenoot Credit Agricole CIB. Het gaat om kredieten aan Amerikaanse transport- en scheepvaartbedrijven. De portefeuille is goed voor zo’n 700 miljoen dollar aan leningen.

Volgens de bank zorgt de verkoop voor een verdere versnelling van de afbouw van zogeheten niet-kernactiviteiten. ABN AMRO kondigde vorig jaar al aan flink in te grijpen bij zijn zakenbank. Die ging eerder het schip in door onder meer een probleemdossier rond een oliehandelaar in Singapore. Vervolgens besloot topman Robert Swaak om te stoppen met activiteiten van de zakenbank buiten Europa. Daardoor verdwijnen er ook veel banen.

ABN AMRO behoudt naar eigen zeggen wel zijn rol als financier van de Europese scheepvaart. Verder meldt de bank dat de leningen in de VS rond boekwaarde worden verkocht, waardoor de impact op het financiƫle resultaat in de cijfers over het derde kwartaal van dit jaar verwaarloosbaar zal zijn.

ABN AMRO zette vorig jaar voor het eerst in een decennium een jaarverlies in de boeken. De rode cijfers werden niet alleen veroorzaakt door verliezen bij de zakenbank. Ook de coronacrisis en de aanhoudende lage rente drukten op de resultaten. In het eerste kwartaal van dit jaar leed de bank opnieuw verlies. Dat kwam door een schikking van 480 miljoen euro met het Openbaar Ministerie vanwege het tekortschieten bij het tegengaan van witwassen.