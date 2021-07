Bierbrouwer Heineken in kopgroep licht hogere AEX

Bierbrouwer Heineken stond maandag in de kopgroep van een licht hogere AEX-index, dankzij een koopadvies door JPMorgan. De meeste Europese beurzen lieten verliezen zien. Beleggers namen weinig risico voorafgaand aan het cijferseizoen. In de Verenigde Staten komen later deze week onder meer de resultaten van de grote Amerikaanse banken JPMorgan, Goldman Sachs, Bank of America en Wells Fargo naar buiten. Ook bleven de zorgen over een mogelijke vertraging van het economische herstel door de opmars van de Delta-variant boven de markt hangen.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,1 procent in de plus op 732,79 punten. De MidKap verloor 0,2 procent tot 1051,56 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen zakten tot 0,7 procent.

Sterkste stijgers in de AEX waren dataleverancier Wolters Kluwer en fintechbedrijf Adyen met winsten van 2 en 1,7 procent. Heineken kreeg er 1 procent bij. Staalproducent ArcelorMittal stond onderaan met een verlies van 2,6 procent. ING en verzekeraar Aegon verloren rond 2 procent. Uitzender Randstad kampte met een adviesverlaging door RBC en zakte 2 procent.

Bij de middelgrote bedrijven sloot luchtvaartcombinatie Air France-KLM de rij met een min van 2,1 procent. Vastgoedfonds WDP en postbedrijf PostNL gingen aan kop met plussen van 1,9 en 1,6 procent. Galapagos klom 1 procent. De biotechnoloog presenteerde positieve onderzoeksresultaten die de werkzaamheid en verdraagzaamheid van het middel filgotinib bij darmontstekingen ondersteunen.

Op de lokale markt steeg DPA 1,2 procent. Recalcico Beheer peilt de actiebereidheid bij de aandeelhouders van de detacheerder om in het verweer te komen tegen het overnamebod van investeerder Gilde. Begin maart bracht Gilde een bod uit op DPA van 1,70 euro per aandeel. Volgens Recalcico haalt Gilde alle klassieke trucs uit om het bod te doen slagen. Zo wordt het bestuur van DPA beloond met opties, waardoor de bestuurders een belang hebben bij een lage overnameprijs, omdat ze daar zelf van profiteren.

Atos ging 18 procent onderuit in Parijs na een winstalarm. De Franse IT-dienstverlener zag de omzet in het tweede kwartaal met 15 procent dalen doordat bedrijven vanwege de coronacrisis sneller overstappen naar de cloud en de vraag naar onderhoud van de oude IT-infrastructuur sterk afneemt. Het bedrijf liet tevens weten zijn reorganisatieplannen te versnellen.

De euro was 1,1868 dollar waard, tegen 1,1862 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 1,1 procent goedkoper op 73,77 dollar. Brentolie kostte ook 1,1 procent minder, op 74,74 dollar per vat.