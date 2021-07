‘Bijna 9 procent meer motoren verkocht in eerste helft 2021’

De verkoop van het aantal motoren in Nederland is in het eerste halfjaar van 2021 verder gestegen. Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar werden er tussen januari en juli bijna 9 procent meer motoren verkocht, melden de RAI Vereniging, BOVAG en dataleverancier RDC. Door de coronacrisis willen mensen zich meer individueel verplaatsen, zeggen de verenigingen.

In de eerste helft van dit jaar werden er 9383 motoren verkocht. De verkoop staat daarmee al sinds begin dit jaar op het hoogste niveau sinds 2009. Het afgelopen tweede kwartaal werd bijna een derde meer motoren verkocht ten opzichte van diezelfde maanden vorig jaar. In april steeg de verkoop het hardst met 36 procent meer verkopen dan diezelfde maand vorig jaar, gevolgd door juni (+28 procent) en mei (+18 procent).

Sinds de uitbraak van de coronacrisis in maart 2020 is het totaal aantal motoren in Nederland gegroeid met bijna 20.000 naar 769.658, gemeten op 1 juli, aldus de belangenverenigingen. Dat is het hoogste aantal ooit.

Met name jongeren tot en met 25 jaar kochten het afgelopen jaar een motor. Dat aantal steeg met bijna een vijfde tot 26.462. Alleen in de leeftijdscategorie van 46 tot en met 55 jaar, goed voor ruim 177.000 eigenaren, kochten iets minder mensen een motor. De groep tussen 56 en 66 jaar (ruim 202.000 eigenaren) zijn het meest in bezit van een motor, becijferden de verenigingen.

De handel in tweedehands motoren door bedrijven steeg ook licht ten opzichte van de eerste helft van vorig jaar. In de handel tussen particulieren onderling was sprake van een lichte daling.

De top vijf meest geregistreerde motormerken wordt in de eerste zes maanden van dit jaar aangevoerd door BMW, gevolgd door Yamaha, Kawasaki, Honda en KTM.