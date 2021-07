Coolblue opent eerste filiaal in Duitsland

Elektronicawebwinkel Coolblue opent dit jaar zijn eerste fysieke filiaal in Duitsland. Dat komt in Düsseldorf en volgt op de entree van de webwinkel op de Duitse markt vorig jaar. In de deelstaat Noordrijn-Westfalen heeft Coolblue al een eigen bezorgnetwerk en installatiedienst opgezet.

Behalve de winkel in Düsseldorf opent Coolblue de komende maanden ook nog vijf zaken in Nederland en België. Zo staan er winkels in het Rotterdamse winkelcentrum Alexandrium en in Nijmegen en het Belgische Kortrijk gepland. Waar de laatste twee filialen komen is nog niet bekend. Vorige maand opende Coolblue ook al een winkel in Almere. In totaal heeft het bedrijf nu zestien fysieke winkels, elf in Nederland en vijf in België.

Coolblue wil bovendien dit jaar naar de beurs, zo werd eerder al bekend. Dat zou na de zomer moeten gebeuren.