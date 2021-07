‘Gemiddeld Brits gezin stuk rijker dan voor coronacrisis’

Een doorsnee Brits gezin is een stuk beter af dan voor de coronacrisis. Gemiddeld ging een huishouden er 7800 pond (9100 euro) op vooruit, ondanks de grootste economische recessie in 300 jaar. Dat schat de Britse denktank Resolution Foundation. Het meeste geld ging naar de rijkste families en daardoor groeide de ongelijkheid.

“Niet alle huishoudens hebben geprofiteerd van deze ongekende welvaartsstijging”, zegt Jack Leslie, econoom bij de Resolution Foundation. “De armste huishoudens moesten vaker hun spaargeld opmaken, dan dat ze geld opzij konden leggen.” De armste 30 procent Britten is slechts 86 pond beter af. De rijkste 10 procent profiteerde in absolute zin het meest. Hun welvaart nam gemiddeld met meer dan 50.000 pond toe.

De stijgende waarde van onroerend goed had de grootste impact op het vermogen en leverde voor eigenaren enorme winsten op. Tijdens voorgaande recessies daalden de huizenprijzen juist. Arme huishoudens trokken meestal geen profijt van de stijgende huizenprijzen omdat ze minder vaak een huis bezitten.

Volgens ING gingen ook in Nederland de beter bedeelde huishoudens er het meest op vooruit. De tegoeden op Nederlandse bankrekeningen zijn sinds het uitbreken van de coronacrisis met 52 miljard euro gestegen, een recordbedrag. Gemiddeld is dat meer dan 6500 euro per huishouden. Daarvan is zo’n 28 miljard euro “gedwongen” gespaard, doordat geld wegens lockdownmaatregelen niet kon worden uitgegeven aan bijvoorbeeld buitenlandse vakanties, aldus ING.