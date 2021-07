Luchtvaart omlaag op beurs door zorgen Delta-variant coronavirus

Luchtvaartmaatschappijen hoorden maandag bij de verliezers op de Europese beurzen. Door de opmars van de Delta-variant van het coronavirus komen de toch al magere vooruitzichten voor het herstel van de luchtvaart in gevaar. In Amsterdam was Air France-KLM een duidelijk verliezer. Elders in Europa leverden bijvoorbeeld Lufthansa en Ryanair aan beurswaarde in.

Air France-KLM zakte bijna 2 procent bij de middelgrote fondsen en was daarmee de sterkste daler in de MidKap. Rivaal Lufthansa verloor op de Duitse beurs dik 1 procent en Ryanair ging in Dublin ook meer dan 1 procent omlaag.

Rond de luchtvaartsector was nog meer nieuws. Zo maakte Ryanair bekend plek te hebben voor 2000 nieuwe piloten in de aankomende drie jaar. Verder heeft topman Ben Smith van Air France-KLM afgelopen weekend gezegd dat er nog meer samenwerking tussen het Nederlandse en Franse deel van het concern nodig is. Hij pleitte volgens berichtgeving van het Het Financieele Dagblad voor strakkere aansturing en snellere reactie op marktontwikkelingen.

De stemming op de Europese beurzen was over de gehele linie juist positief. Beleggers keken vooral uit naar het aankomende cijferseizoen. In de Verenigde Staten komen later deze week onder meer de resultaten van de grote Amerikaanse banken JPMorgan, Goldman Sachs, Bank of America en Wells Fargo naar buiten. De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,9 procent in de plus op 738,44 punten. De MidKap won 0,5 procent tot 1059,71 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt kregen er tot 0,7 procent bij.

Bierbrouwer Heineken ging aan kop bij de Amsterdamse hoofdfondsen, dankzij een koopadvies door JPMorgan. Het aandeel won 2,6 procent, ondanks de onlangs aangekondigde aanscherping van de coronamaatregelen in Nederland.

Op de lokale markt steeg DPA daarnaast meer dan 1 procent. Recalcico Beheer peilt de actiebereidheid bij de aandeelhouders van de detacheerder om in verweer te komen tegen het overnamebod van investeerder Gilde. Begin maart bracht Gilde een bod uit op DPA van 1,70 euro per aandeel. Volgens Recalcico haalt Gilde alle klassieke trucs uit om het bod te doen slagen. Zo wordt het bestuur van DPA beloond met opties, waardoor de bestuurders een belang hebben bij een lage overnameprijs, omdat ze daar zelf van profiteren.

Atos ging bijna 18 procent onderuit in Parijs na een winstalarm. De Franse IT-dienstverlener zag de omzet in het tweede kwartaal met 15 procent dalen doordat bedrijven vanwege de coronacrisis sneller overstappen naar de cloud en de vraag naar onderhoud van de oude IT-infrastructuur sterk afneemt. Het bedrijf liet tevens weten zijn reorganisatieplannen te versnellen.

De euro was 1,1855 dollar waard, tegen 1,1862 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,6 procent goedkoper op 74,13 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent minder op 75,21 dollar per vat.