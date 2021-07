Angst voor renteverhogingen zet Wall Street lager

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag gedaald. Beleggers op Wall Street reageerden op de onverwacht hoge inflatie in de Verenigde Staten. Die kwam in juni uit op 5,4 procent op jaarbasis, het hoogste niveau in bijna dertien jaar. Dat wakkerde de angst aan dat de Federal Reserve nog sneller geneigd zal zijn steunmaatregelen af te bouwen of de rente te verhogen.

Als de rente stijgt zal er meer gespaard worden en minder geïnvesteerd. Daardoor wordt de hoeveelheid geld op de aandelenmarkten kleiner en wordt het ook voor bedrijven duurder om te lenen. De Fed zal echter de inflatie in toom willen houden omdat dit de koopkracht van de Amerikanen aantast. De geldontwaarding wordt gestuwd door de heropening van de economie uit de coronacrisis. Dat gaat gepaard met problemen in toeleveringsketens en tekorten aan personeel, waardoor de prijzen momenteel extra hard stijgen.

Verder ging de aandacht uit naar een tweetal banken die de boeken openden. JPMorgan Chase, de grootste bank van VS, heeft in het tweede kwartaal de winst meer dan verdubbeld op jaarbasis. Daarbij werd geprofiteerd van het vrijkomen van miljarden dollars aan reserves die eerder opzij werden gezet vanwege de onzekerheid over de coronacrisis. Maar ook met het adviseren rond bedrijfsfusies en overnames en het begeleiden van beursgangen verdiende de bank meer. Het aandeel JPMorgan Chase daalde niettemin 1,5 procent. Ook Goldman Sachs verdiende flink meer met het zakenbankieren, maar verloor 1,2 procent.

Snack- en frisdrankproducent PepsiCo kwam verder met cijfers en won 2,3 procent. Het bedrijf profiteerde van de heropening van het Amerikaanse uitgaansleven en verhoogde zijn verwachtingen voor dit jaar. Apple (plus 0,8 procent) steeg na berichten dat het techbedrijf met een dienst voor kopen op afbetaling wil komen.

De Dow-Jonesindex sloot met een min van 0,3 procent op 34.888,79 punten. De brede S&P 500 zakte 0,4 procent tot 4369,21 punten en technologiebeurs Nasdaq daalde eveneens 0,4 procent naar 14.677,65 punten.

Boeing daalde 4,2 procent. De vliegtuigbouwer gaat dit jaar veel minder 787 Dreamliners leveren dan voorzien. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft bekendgemaakt dat nog niet geleverde Boeing 787 Dreamliners een nieuw mankement vertonen.

Ruimtevaartbedrijf Virgin Galactic verloor opnieuw 7,2 procent, na het verlies van ruim 17 procent op maandag. Een dag nadat oprichter Richard Branson met een testvlucht van de raket van zijn bedrijf tot 80 kilometer boven het aardoppervlak was gereisd, kondigde Virgin Galactic aan nieuwe aandelen te willen uitgeven voor 500 miljoen dollar en dat viel niet goed bij beleggers.