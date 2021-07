Bedrijf achter Pepsi profiteert van heropening uitgaansleven VS

Voedingsmiddelenconcern PepsiCo heeft in het tweede kwartaal een fors hogere omzet geboekt. Het bedrijf deed vooral goede zaken met frisdrankmerk Pepsi, dat veel meer werd verkocht nu bioscopen, restaurants en stadions voor sportwedstrijden in de Verenigde Staten weer open zijn. Zoutjes van bijvoorbeeld Lay’s of Dorito’s zorgden ook voor meer inkomsten.

De omzet steeg in de drie maanden tot medio juni met 21 procent op jaarbasis tot 19,2 miljard dollar. De verkoop van frisdrank in Noord-Amerika schoot daarbij met 24 procent omhoog na versoepelingen van lockdownregels tegen corona. Ook de opbrengsten van de divisie voor chips en andere snacks stegen. PepsiCo, ook het moederbedrijf van Quaker, verkocht minder ontbijtgranen. Toen veel mensen door coronamaatregelen vooral thuis doorbrachten, profiteerde het Amerikaanse bedrijf daar juist van.

PepsiCo boekte ook een hogere winst. Die kwam uit op bijna 2,4 miljard dollar, tegenover 1,6 miljard dollar in dezelfde periode vorig jaar. Het bedrijf wil de winstgevendheid verder opvoeren door meer productieprocessen te automatiseren en de organisatie te vereenvoudigen. Voor die reorganisatie, die 1 miljard dollar aan kostenbesparingen moet opleveren, zet PepsiCo bijna 3,2 miljard dollar apart.