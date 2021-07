Britse banken stijgen op Londense beurs na opheffen dividendban

De Britse banken werden dinsdag hoger gezet op de beurs in Londen. Beleggers reageerden verheugd op het nieuws dat de Bank of England de dividendbeperkingen voor banken heeft opgeheven. De Europese aandelenmarkten lieten een gemengd beeld zien, waarbij de koersuitslagen beperkt bleven. Beleggers deden het rustig aan in afwachting van de resultaten van Goldman Sachs en JPMorgan Chase. De kwartaalcijfers van de Amerikaanse banken, die later op de dag naar buiten komen, geven het startsein voor het cijferseizoen op Wall Street.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent hoger op 740,69 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 1058,08 punten. De graadmeters in Frankfurt en Parijs verloren 0,1 procent. Londen won 0,2 procent. De Britse winkelverkopen stegen in het tweede kwartaal in het hoogste tempo ooit, dankzij de versoepelde coronamaatregelen in het Verenigd Koninkrijk.

Barclays en HSBC wonnen tot 1,8 procent. De Britse banken mogen weer winst uitkeren aan hun aandeelhouders. Daarnaast eindigen per direct de speciale coronabeperkingen op de hoogte van het dividend. Net als toezichthouders in de eurozone en de Verenigde Staten legde de Britse centrale bank kredietverstrekkers min of meer een verbod op om dividend uit te keren. Op die manier zouden banken genoeg kapitaal in kas houden om extreme economische schokken aan te kunnen tijdens de coronapandemie.

In de AEX ging techinvesteerder Prosus op kop met een winst van 2 procent. Olie- en gasconcern Shell won 1,1 procent na een adviesverhoging door Barclays. Zorgtechnologiebedrijf Philips sloot de rij met een min van 1,2 procent. ING daalde 0,1 procent. De bank verkoopt zijn consumentenactiviteiten in Oostenrijk aan bank99, een dochter van Österreichische Post. ING maakte in maart al bekend te willen vertrekken van de Oostenrijkse consumentenmarkt.

In de MidKap won Vopak 0,2 procent. Het tankopslagbedrijf gaat samenwerken met branchegenoot Aegis bij de opslag van LPG en chemicaliën in India. Het samenwerkingsverband Aegis Vopak Terminals wordt een van de grootste onafhankelijke tankopslagbedrijven in India.

In Zürich steeg Swatch bijna 2 procent. Het Zwitserse horlogebedrijf keerde in de eerste jaarhelft weer terug naar winst dankzij een herstel van de verkopen. Nokia klom 5 procent in Helsinki. Het Finse netwerkconcern verwacht zijn winstverwachting voor dit jaar op te schroeven dankzij een sterk tweede kwartaal. Nokia maakt op 29 juli de resultaten bekend.

De euro bleef vrijwel ongewijzigd op 1,1856 dollar. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,4 procent tot 74,36 dollar. Brentolie kostte ook 0,4 procent meer, op 75,42 dollar per vat.