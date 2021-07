Britse winkeliers hebben recordkwartaal achter de rug

De verkopen van Britse winkeliers zijn in het tweede kwartaal in het sterkste tempo ooit gestegen, omdat door de versoepelde coronamaatregelen consumenten in het Verenigd Koninkrijk weer geld uitgeven. Zij hielden eerder vanwege de lockdowns nog de hand op de knip, maar nu de economie sterk herstelt van de crisis en het vertrouwen toeneemt, wordt er weer flink gekocht in de detailhandel.

Volgens winkelbranchevereniging British Retail Consortium (BRC) steeg de verkoop met meer dan 28 procent in vergelijking met een jaar eerder, de grootste stijging sinds het begin van de metingen in 1995. Ten opzichte van 2019, dus voor de coronacrisis, ging het om een omzettoename van meer dan 10 procent. Er werd afgelopen maand bijvoorbeeld meer zomerkleding en -schoeisel verkocht en het EK voetbal zorgde voor hogere verkopen van televisies, snacks en bier.

Het BRC waarschuwt wel dat de winkelsector er nog niet is, bijvoorbeeld omdat er nog altijd veel minder buitenlandse toeristen naar het Verenigd Koninkrijk komen dan voor de pandemie. Ook door het gebrek aan forensen door het vele thuiswerken lopen winkeliers in binnensteden inkomsten mis, aldus de organisatie.