FrieslandCampina gebruikt melkwagen die rijdt op waterstof

FrieslandCampina heeft voor het eerst een melkwagen in gebruik genomen die op waterstof rijdt. Het voertuig kan voorlopig alleen in de regio Groningen worden ingezet. Op dit moment laat de Nederlandse laadinfrastructuur alleen daar het gebruik van de melkwagen toe, maar het zuivelbedrijf heeft de ambitie om er in de toekomst meerdere in te zetten.

Voertuigen die rijden op waterstof stoten geen schadelijke stoffen uit zoals koolstofdioxide (CO2). Waterstof kan volgens het demissionaire kabinet een belangrijke rol spelen bij de overgang naar een duurzaam energiesysteem, en biedt daarnaast mogelijkheden voor economische groei. Er wordt gewerkt aan een plan om het bestaande gasnet geschikt te maken voor waterstof. Nederland is met Duitsland al een van de twee grootste waterstofproducenten van Europa.

FrieslandCampina wil de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met een derde hebben verminderd en de verduurzaming van het transport moet daar volgens het bedrijf een belangrijke rol in spelen. In 2050 wil het zuivelbedrijf helemaal CO2-neutraal produceren.