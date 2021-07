Funda: vertrouwen woningmarkt zakt, maar wel veel huizenzoekers

Het vertrouwen in de woningmarkt is in het tweede kwartaal verder weggezakt. Door de hoge huizenprijzen en het aanhoudend lage aanbod aan te koop staande woningen vinden veel Nederlanders het nu geen goed moment om een huis te kopen, merkt huizenverkoopwebsite Funda. Toch wordt er op het platform nog wel veel naar woningen gezocht.

De graadmeter voor het vertrouwen onder huizenkopers bij Funda zakte van 86,7 in het eerste kwartaal naar 74,3 in de afgelopen periode. Daarmee bevindt het vertrouwen van potentiƫle huizenkopers zich op het laagste kwartaalniveau sinds Funda in juli vorig jaar begon met meten.

Mensen vinden het over het algemeen wel een goed moment om hun huis te verkopen. Maar veel doorstromers laten hun verkoopplannen afhangen van hun kansen om een nieuw huis te bemachtigen. Uit de statistieken komt verder naar voren dat er nog veel op huizen wordt gejaagd. Zowel het gemiddeld aantal reacties op beschikbare woningen bij Funda als het aantal consumenten dat op eenzelfde woning reageert, is van kwartaal op kwartaal gestegen.

“We hebben het afgelopen jaar een enorme hoeveelheid data verzameld over het vertrouwen, de intentie en het gedrag van woningzoekers. Hieruit blijkt de grote tegenstrijdigheid tussen het vertrouwen en het gedrag van consumenten”, legt Funda-topman Quintin Schevernels uit.

Voorzitter Onno Hoes van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) signaleerde vorige week al dat het de laatste tijd “gekte alom” is op de woningmarkt en dat veel mensen daardoor teleurgesteld achterblijven. Doordat er flink boven de vraagprijzen wordt geboden, lagen de huizenprijzen in het tweede kwartaal bijna een vijfde hoger dan een jaar eerder. De NVM had nog nooit zo’n grote stijging geregistreerd sinds de organisatie in 1995 begon met het bijhouden van de gegevens.