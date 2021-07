Inflatie VS in juni naar hoogste niveau in bijna 13 jaar

De inflatie in de Verenigde Staten is in juni verder opgelopen naar het hoogste niveau in bijna dertien jaar. Volgens de Amerikaanse overheid namen de consumentenprijzen met 5,4 procent toe in vergelijking met een jaar eerder. Dat is sterker dan economen hadden verwacht.

De inflatie wordt gestuwd door de heropening van de economie uit de coronacrisis, waardoor de vraag naar verschillende producten en goederen toeneemt, wat de prijzen aanjaagt. Het gaat bijvoorbeeld om tweedehands auto’s. Ook de hoge grondstoffenprijzen, de problemen in toeleveringsketens en stijgende loonkosten dragen bij aan een hogere inflatie omdat bedrijven die kosten doorberekenen aan klanten.

De inflatie speelt een belangrijke rol in het rentebeleid van de Amerikaanse Federal Reserve. De laatste tijd waren er op de financiƫle markten zorgen dat de centrale bank vanwege de hoge inflatie sneller zou kunnen overgaan tot het afbouwen van het steunbeleid en het verhogen van de rente. Een hoge inflatie in de VS betekent ook dat de koopkracht van gewone Amerikanen afneemt.