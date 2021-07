Nikkei klimt na positieve Chinese handelscijfers

De aandelenbeurs in Tokio ging dinsdag verder vooruit na de stevige winstbeurt een dag eerder. Beter dan verwachte handelscijfers uit China zorgden voor optimisme over het wereldwijde economische herstel van de coronacrisis. Ook trokken beleggers zich op aan de nieuwe recordstanden op Wall Street, waar de stemming werd gesteund door de hoop op sterke bedrijfsresultaten. In de Verenigde Staten geven de banken Goldman Sachs en JPMorgan Chase later op de dag het startsein voor het cijferseizoen.

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, ging 0,5 procent hoger de dag uit op 28.718,24 punten. Een dag eerder won de graadmeter al ruim 2 procent. Vooral bedrijven die gevoelig zijn voor de economische ontwikkelingen zoals containervervoerders, verzekeraars en effectenhuizen werden hoger gezet. Tama Home kreeg er 17 procent bij dankzij beter dan verwachte resultaten van de Japanse huizenbouwer. Kakuyasu zakte 3 procent. De verkoper van sterke dranken liet zijn winstdoelstelling voor het huidige boekjaar los als gevolg van de onzekerheid door het hernieuwde verbod op de verkoop van alcohol in Japanse restaurants.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,3 procent in de plus en de Hang Seng-index in Hongkong steeg 1,6 procent. Uit cijfers van de Chinese douane bleek dat de export van het land in juni met ruim 32 procent op jaarbasis is gestegen. Dat was veel sterker dan verwacht. Ook de import viel met een groei van 36,7 procent hoger uit dan voorzien. De versoepelingen van de coronamaatregelen in onder meer de Verenigde Staten en Europa zorgden voor een sterke vraag naar Chinese goederen.