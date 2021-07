Omzet webwinkels blijft stijgen, maar er zijn grote verschillen. Wie wint en wie niet?

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de retail-branche, zo blijkt uit vrijwel alle cijfers. Fysieke winkels hebben het extreem moeilijk gehad. Webshops doen het juist ontzettend goed. Reden voor veel (aspirant-)winkeliers om nu een webshop te starten. Maar hoe zet je een goede webshop op? En hoe juist niet?

In 2020 nam de online-omzet van Nederlandse webwinkels met meer dan 40 procent toe, volgens het CBS. De ING verwacht dat de groei dit jaar iets minder extreem zal zijn, maar rekent voor 2021 nog altijd op ongeveer 25 procent. Ook verwachten ze dat we begin 2022 70.000 Nederlandse webshops hebben. Het kan dus zeer lonend zijn om nu een webshop te beginnen, maar er is ook aardig wat concurrentie.

De basisprincipes

Uiteraard moet je als webshop eerst alle basisdingen op orde hebben: je moet je marktonderzoek doen, een goede naam en een goed product kiezen en goede afspraken maken met leveranciers. Dat is niet anders dan bij fysieke winkels het geval is.

Het webshop-avontuur begint vervolgens met een goede host. Bij de host ‘huur’ je min of meer een stukje webruimte. Zij zorgen dat de randvoorwaarden in orde zijn, zodat klanten makkelijk kunnen winkelen in de webshop.

Webshop-hosting

Er zijn behoorlijk wat verschillen tussen hosts, en tussen de pakketten die ze aanbieden. Als je een webwinkel in de lucht wil hebben – en dus niet alleen maar een visitekaartje of een blog – is het verstandig te kiezen voor e-commerce hosting. Dan is er wat meer aandacht voor zaken zoals de laadtijd van je pagina’s. En dat is voor een webshop van levensbelang.

Hoe duidelijker, hoe beter

De producten die je online zet moeten duidelijk zijn omschreven, met foto’s, en zonder verborgen kosten. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat je een deel van je kopers kwijtraakt als je pas op het laatste moment laat weten dat er verzendkosten zijn.

Je moet je verdiepen in de concurrentie als je je prijzen bepaalt, en op je verdienmodel letten. Het is heel belangrijk te zorgen dat je realistische prijzen hanteert, waarmee je de kosten dekt en ook nog een beetje winst maakt.

Kies voor een efficiënt en betaalbaar werkproces

Vergeet niet om goed na te denken over het werkproces achter de schermen. Waar komt een bestelling binnen? Hoe regel je het verpakken en verzenden? Hoe zit het met je klantenservice?

Investeer in de marketing

Last, but not least: investeer in digitale marketing. Social media, betaalde online advertenties, je eigen netwerk – het zijn allemaal verschillende kanalen die je in kan zetten om te zorgen dat klanten je weten te vinden. Als klanten je weten te vinden, weet Google je ook te vinden. Met als gevolg dat klanten je nog veel beter kunnen vinden. En zo voort, en zo verder.

Google is je beste vriend

Goed gevonden worden is in de retail ontzettend belangrijk – een groot deel van je omzet hangt dus af van de plaats die je op Google verovert. Pagina drie op Google is net zoiets als een winkel in een zijstraat in een klein dorp. De eerste drie resultaten op de eerste pagina zitten ondertussen zo ongeveer in de Kalverstraat. Search Engine Optimalisatie (SEO) is een vak apart, maar wel de moeite waard om je in te verdiepen.

Al was het maar omdat Google je in principe op dezelfde dingen afrekent als de gemiddelde klant: en winkel waarin je niets kan vinden, schrikt beide partijen af. Als je iets unieks toevoegt, de ervaringen van andere klanten positief zijn, je website makkelijk in gebruik is en er veel over je wordt gekletst op social media, zijn ze juist heel blij dat je er bent. En dan ligt die 25 procent groei natuurlijk voor het oprapen.