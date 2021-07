Onderzoek: Moderna sluist winst weg naar belastingparadijzen

Vaccinproducent Moderna heeft volgens onderzoek een structuur opgetuigd om zijn winsten weg te sluizen naar belastingparadijzen. “Een schande”, vindt onderzoeker Vincent Kiezebrink van de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO). De Europese Unie bestelde volgens hem al voor meer dan 10 miljard dollar aan Moderna-coronavaccins.

Samen met Wemos, een organisatie die zich hard maakt voor een gelijke toegang tot gezondheidsdiensten, is Kiezebrink erachter gekomen dat de rekeningen voor door de EU bestelde vaccins worden betaald aan een recent opgerichte dochteronderneming in het Zwitserse Bazel. Dat zou blijken uit een gelekt contract tussen Moderna en de Europese Commissie.

Zwitserland is volgens SOMO berucht om zijn lage belastingtarieven en geheime belastingregelingen. Het is hierdoor onmogelijk te achterhalen hoeveel belasting Moderna daadwerkelijk betaalt in Zwitserland. Daarnaast staan de patenten op het vaccin geregistreerd in het Amerikaanse Delaware. Dat is volgens het onderzoek een waar patentenparadijs. Delaware heft geen belasting op inkomsten uit immateriƫle activa zoals patenten. Een groot deel van de door Moderna behaalde winst wordt hoogstwaarschijnlijk met behulp van royaltybetalingen voor het gebruik van patenten naar Delaware verschoven, denkt Kiezebrink. Daar zou de winst dan laag worden belast.

“Als samenleving betalen we driedubbel”, zegt de onderzoeker. “We financieren het onderzoek naar vaccinontwikkeling, betalen te hoge prijzen voor de aanschaf van die vaccins en vervolgens gebruikt Moderna ook nog belastingconstructies om vennootschapsbelasting te ontwijken.” Moderna heeft zelf nog niet gereageerd op het rapport.