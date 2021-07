Ook Britse toezichthouder heft dividendbeperkingen voor banken op

Banken in het Verenigd Koninkrijk mogen weer winst uitkeren aan hun aandeelhouders. Daarnaast eindigen per direct de speciale coronabeperkingen op de hoogte van het dividend, maakte de Bank of England (BoE) bekend.

Net als toezichthouders in de eurozone en de Verenigde Staten legde de Britse centrale bank kredietverstrekkers min of meer een verbod op om dividend uit te keren. Op die manier zouden banken genoeg kapitaal in kas houden om extreme economische schokken aan te kunnen tijdens de coronapandemie.

De afdeling voor toezicht van de BoE maakt nu uit tussentijdse resultaten van een stresstest voor Britse banken op dat hun buffers sterk genoeg zijn. Daarnaast zijn de economische vooruitzichten verbeterd nu het Verenigd Koninkrijk en andere landen al ver zijn met hun vaccinatiecampagnes om het coronavirus onder controle te krijgen.

Onlangs stond de Amerikaanse Federal Reserve banken al toe om de hoogte van het dividend zelf te bepalen en eigen aandelen terug te kopen. De Britse centrale bank versoepelde de eigen regels in december al enigszins. Zo mochten banken wel alvast dividend apart zetten, maar nog niet uitbetalen. De toezichthouder hanteerde daarbij een bovengrens van 25 procent van de winst, maar ook dat plafond verdwijnt nu.

De Europese Centrale Bank (ECB) blijft de strengere dividendregels voor banken waarschijnlijk tot eind september handhaven. Die beperkingen gaan gepaard met lossere regels voor de hoeveelheid kapitaal die banken in de eurozone moeten aanhouden, zodat ze geld blijven uitlenen aan bedrijven en huishoudens.