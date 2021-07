Techinvesteerder Prosus en chipbedrijven helpen AEX vooruit

De Amsterdamse AEX-index ging dinsdag verder vooruit onder aanvoering van techinvesteerder Prosus. Ook de chipbedrijven ASMI, Besi en ASML stonden in de kopgroep. In Londen stond de bankensector in de belangstelling na het opheffen van de dividendbeperkingen voor de Britse banken. Beleggers deden het verder rustig aan in afwachting van de resultaten van Goldman Sachs en JPMorgan Chase. De kwartaalcijfers van de Amerikaanse banken, die later op de dag naar buiten komen, geven het startsein voor het cijferseizoen op Wall Street.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,4 procent in de plus op 741,34 punten. De MidKap verloor 0,4 procent tot 1055,44 punten. Frankfurt en Parijs daalden tot 0,2 procent. Londen won 0,1 procent, dankzij een sterk herstel van de Britse winkelverkopen in het tweede kwartaal.

Lloyds Banking Group en HSBC wonnen tot 1,2 procent, terwijl Barclays een eerdere winst inleverde. De Britse banken mogen van de Bank of England weer winst uitkeren aan hun aandeelhouders. Ook eindigen per direct de speciale coronabeperkingen op de hoogte van het dividend. De Britse centrale bank had de kredietverstrekkers min of meer een verbod opgelegd om dividend uit te keren om de economische schokken van de coronapandemie op te vangen.

Prosus (plus 1,9 procent) profiteerde van een stevige koerswinst van het Chinese techbedrijf Tencent, waarin de investeerder een groot belang heeft. ASMI, Besi en ASML stegen tot 1,7 procent. Olie- en gasconcern Shell won 0,5 procent na een adviesverhoging door Barclays. ING sloot de rij met een min van 0,8 procent. De bank verkoopt zijn consumentenactiviteiten in Oostenrijk aan bank99, een dochter van ├ľsterreichische Post.

In de MidKap zakte luchtvaartcombinatie Air France-KLM 2,1 procent. Frankrijk scherpt de coronaregels aan voor reizigers uit het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Portugal. Ook moeten ongevaccineerde reizigers van buiten de Europese Unie, waaronder het VK, na aankomst in quarantaine.

In Helsinki steeg Nokia 7,6 procent. Het Finse netwerkconcern verwacht zijn winstverwachting voor dit jaar op te schroeven dankzij een sterk tweede kwartaal. Nokia maakt op 29 juli de resultaten bekend. Swatch won 1,6 procent in Z├╝rich. Het Zwitserse horlogebedrijf boekte in de eerste jaarhelft weer winst dankzij een herstel van de verkopen. Qiagen zakte 3 procent in Frankfurt. Het biotechnologiebedrijf verlaagde zijn verwachtingen door een zwakkere vraag naar zijn coronatesten.

De euro was 1,1841 dollar waard, tegen 1,1855 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,6 procent duurder op 74,53 dollar. Brentolie klom ook 0,6 procent in prijs, tot 75,59 dollar per vat.