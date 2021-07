Volkswagen verwacht snellere overstap naar elektrische auto

Volkswagen denkt dat in 2030 de helft van alle auto’s die het autoconcern verkoopt volledig elektrisch is. Tien jaar later moeten vrijwel alle auto’s in de belangrijkste markten dat zijn en in 2050 wil Volkswagen helemaal CO2-neutraal zijn. Die doelen, die een snellere omslag zouden betekenen dan VW eerder verwachtte, maakte het Duitse bedrijf bekend bij een update van de strategie.

Volkswagen ziet Spanje als een belangrijke plek voor zijn elektrische ambities. Daar wil het bedrijf kleinere elektrische voertuigen gaan produceren. Ook wil Volkswagen daar een batterijenfabriek bouwen. Spanje heeft een economisch plan opgezet om een belangrijke rol in de overstap naar elektrische voertuigen te gaan spelen. Volkswagen kondigde al eerder aan accufabrieken in Zweden en Duitsland te willen bouwen.

Het zelf maken van die batterijen is een van de manieren waarop Volkswagen de winst wil verhogen. Ook wil het bedrijf de materiaalkosten verder terugdringen en moeten de vaste kosten omlaag. Van iedere verkochte auto moet in 2025 tussen de 8 en 9 procent winst zijn. Eerder ging Volkswagen uit van zo’n winstmarge van tussen de 7 en 8 procent.