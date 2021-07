Winst Amerikaanse bank JPMorgan Chase ruimschoots verdubbeld

JPMorgan Chase, de grootste bank van de Verenigde Staten, heeft in het tweede kwartaal de winst meer dan verdubbeld vergeleken met een jaar eerder. Daarbij werd geprofiteerd van het vrijkomen van miljarden dollars aan reserves die eerder opzij werden gezet vanwege de onzekerheid over de coronacrisis. Maar ook met het adviseren rond bedrijfsfusies en overnames en het begeleiden van beursgangen verdiende de bank meer.

De nettowinst steeg naar ruim 11,9 miljard dollar, van bijna 4,7 miljard dollar een jaar eerder. Destijds zetten grote banken waaronder JPMorgan Chase vele miljarden dollars opzij om eventuele verliezen op leningen door de crisis te kunnen opvangen. Maar nu de economie sterk herstelt van de pandemie, hoeven die reserves niet langer aangehouden worden, wat dus positief uitpakt voor de winstgevendheid.

Bij het adviseren bij fusies en overnames en het begeleiden van beursgangen, het zakenbankieren, stegen de inkomsten met 25 procent. Wel daalden de inkomsten uit de handel in obligaties vergeleken met een jaar eerder, toen het heel onrustig was op de financiƫle markten, waardoor zakenbanken meer verdienden aan de handel in schuldpapier. Bij de aandelenhandel gingen de inkomsten wel omhoog, geholpen door de stijgende beurskoersen.

Goldman Sachs, de bekendste zakenbank op Wall Street, boekte een winst van ruim 5,3 miljard dollar. Een jaar eerder was dit slechts 197 miljoen dollar, maar dat kwam omdat de bank toen veel geld kwijt was aan juridische kosten rond een fraudeschandaal in Maleisiƫ. Ook Goldman Sachs deed goede zaken met het verlenen van advies bij fusies en overnames en bij de commissies voor het naar de beurs brengen van bedrijven, door de hausse aan beursgangen in New York van de afgelopen tijd. Daarnaast kwam ook bij Goldman Sachs geld vrij uit de stroppenpot voor slechte leningen.