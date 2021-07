Belastingdienst opent steunpunten in gemeentehuizen en wijkcentra

De Belastingdienst opent dit jaar tien nieuwe steunpunten in gemeentehuizen en wijk- of stadscentra. Die moeten een aanvulling vormen op de al bestaande 21 balies in kantoren van de fiscus zelf, die weer volledig opengaan. Het eerste nieuwe steunpunt wordt op woensdag 21 juli geopend in het stadhuis van Terneuzen.

Het idee achter de balies en steunpunten is dat mensen voor hun belastingzaken ook bij de Belastingdienst langs kunnen komen. De steunpunten komen in regio’s waar een balie nu nog wat verder weg is. Als je een afspraak maakt via de BelastingTelefoon moet je er binnen vijf werkdagen terecht kunnen.

Vanwege de coronamaatregelen waren de bestaande balies tijdelijk gesloten. Onlangs ging een aantal al beperkt open om hulp bij aangifte mogelijk te maken, op maandag 26 juli gaan alle balies weer volledig open.

Het openen van nieuwe steunpunten past volgens de Belastingdienst ook bij zijn streven om de dienstverlening aan burgers en bedrijven te verbeteren, met meer aandacht voor de “menselijke maat”. De fiscus versterkt ook de persoonlijke dienstverlening met videobellen. “Dit is exact dezelfde baliefunctie, maar dan online”, zegt Bjorn Meijer, die bij de Belastingdienst verantwoordelijk is voor de dienstverlening aan de balies. “Ook investeren we in het bieden van de juiste ondersteuning voor burgers met grotere of dreigende schuldenproblematiek.”