Brussel mag Nederlandse belastingdeal Nike blijven onderzoeken

De Europese Commissie mag doorgaan met haar onderzoek naar mogelijk ongeoorloofde belastingafspraken tussen Nederland en sportkledingmerk Nike. Het Amerikaanse concern wilde dat het Gerecht van het Hof van Justitie het onderzoek zou stopzetten, maar de op één na hoogste rechter van de EU ging niet mee in de bezwaren van Nike.

De Europese Commissie opende in 2019 een formeel onderzoek naar afspraken tussen de Nederlandse fiscus en afdelingen van Nike en dochterbedrijf Converse in Nederland. Volgens het dagelijkse EU-bestuur stond Nederland met die afspraken toe dat Nike via allerlei omwegen de winst waar belasting over betaald moet worden kunstmatig laag kan houden. Dat komt mogelijk neer op verboden staatssteun, vond de Commissie.

Nike kwam in verzet tegen het onderzoek. Het sportmerk vond onder andere dat de Europese Commissie onvoldoende aanwijzingen had dat Nike via de belastingdeals, ook wel tax rulings genoemd, mogelijk een voorkeursbehandeling kreeg. EU-rechters wijzen dat bezwaar van de hand. Daarnaast gaat het om een ingewikkeld onderzoek, dus is het volgens het Gerecht niet redelijk om dit al in de beginfase aan te vechten.