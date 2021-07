Grootste vermogensbeheerder kan weer record bijschrijven

Het beheerd vermogen van BlackRock heeft opnieuw een recordstand bereikt. De grootste vermogensbeheerder ter wereld heeft inmiddels 9,5 biljoen dollar aan beleggingen onder beheer, zo’n 500 miljard dollar meer dan aan het einde van het eerste kwartaal. Omgerekend gaat het om ruim 8000 miljard euro.

BlackRock profiteerde opnieuw van de stijgende aandelenkoersen. De afgelopen maanden gingen die onder meer door het herstel van de economie flink omhoog. Ook de vele coronasteunmaatregelen van overheden, zoals het biljoenenpakket in de Verenigde Staten, hielpen daarbij mee. Ook optimisme over vaccinatiecampagnes en versoepelingen van coronamaatregelen leidden tot optimisme al is daar nu een kentering te zien door onder meer de opkomst van de Delta-variant van het coronavirus.

Beleggers staken in de afgelopen periode netto 81 miljard dollar in de financiële producten van BlackRock. Dat bedrag was wat vertekend omdat één grote klant juist 58 miljard aan vermogen haalde uit indextrackers, beleggingsfondsen die een bepaalde beursgraadmeter volgen. BlackRock boekte in het tweede kwartaal een winst van een kleine 1,4 miljard dollar, 14 procent meer dan een jaar eerder in dezelfde periode.