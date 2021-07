ING: 2022 sleuteljaar voor herstel luchtvaart

Volgend jaar wordt een belangrijk jaar voor de luchtvaartsector. Dan wordt pas echt duidelijk hoe die zich herstelt van de coronacrisis, menen economen van ING. Dit jaar is dat door de vele verschillende reisregels en de opleving van de Delta-variant van het coronavirus nog lastig. De luchtvaart komt vermoedelijk rond de 50 procent uit van het aantal reizigers dat in 2019 vervoerd werd.

Er is veel aanwezige vraag naar vliegreizen, stelt ING. Maar klanten wachten tot de situatie rond het coronavirus duidelijker is. Dit jaar blijft de luchtvaartbranche daarom naar verwachting steken op een begin van een herstel. Of dat herstel volledig wordt, hangt ook af van bedrijven die kritischer kijken of reizen voor hun personeel wel mogelijk is als er ook met videobellen kan worden overlegd. Ook een geplande belasting op kerosine in Europa kan het herstel in de weg zitten.

Het openbaar vervoer heeft ook nog te kampen met veel minder reizigers dan voor de coronacrisis. Die sector kan echter na de zomer alweer flink groeien, menen de kenners van het economisch bureau van ING. Als universiteiten en hogescholen weer de deuren openen en veel bedrijven hun personeel weer deels op kantoor verwachten, wordt het ook weer drukker in trein, tram en bus, voorspellen ze.

Het goederenvervoer is wel aan een voorspoedig herstel bezig. Die sector groeit dit jaar naar verwachting met 4,5 procent en komt daarmee boven het niveau van voor de crisis uit. Het pakketvervoer is daar tijdens de crisis al bovenuit gekomen door de stap naar webwinkelen. Ondanks dat winkels weer open zijn, blijft dat vermoedelijk zo. Die sector is eind dit jaar zo’n 15 procent groter dan in 2019.