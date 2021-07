Kabinet: kijken wat EU-klimaatpakket voor Nederlanders betekent

Het demissionaire kabinet gaat “heel goed kijken” wat de klimaatplannen van de Europese Commissie in de praktijk voor Nederlanders betekenen. Dat zegt staatssecretaris Dilan Yeşilgöz-Zegerius (Economische Zaken en Klimaat). “Daarbij letten we in het bijzonder op de haalbaarheid en betaalbaarheid van voorstellen.” Frans Timmermans, tweede man van de commissie en verantwoordelijk voor de plannen, denkt dat die Nederland wel zullen aanstaan.

Het kabinet komt in september met een uitgebreidere reactie op de plannen. Dan beginnen ook de onderhandelingen tussen de EU-lidstaten over de nadere uitwerking van de voorstellen.

“Nederland heeft zich altijd hard gemaakt in de EU voor 55 procent CO2-reductie in 2030”, zegt Yeşilgöz. Omdat klimaatverandering zich niets aantrekt van landsgrenzen, is volgens haar Europese samenwerking nodig. “Iedereen moet een bijdrage leveren.”

De ingrijpende en veelomvattende voorstellen passen wel in het straatje van Nederland, schat Timmermans in. “Dit pakket moet voor Nederland redelijk acceptabel zijn.” De Eurocommissaris en PvdA-coryfee heeft de Nederlandse politiek de afgelopen jaren zien toegroeien naar een consensus die strookt met dit beleid. “De Nederlandse politiek is hier wel aan toe”, denkt hij. Met bijvoorbeeld het aanlengen van kerosine voor de luchtvaart met duurzame brandstof wilde het kabinet zelfs eigenlijk al verder gaan dan Brussel.

Er liggen voor Nederland nog wel “flinke uitdagingen”, bijvoorbeeld het halen van de verhoogde doelstelling voor het aandeel van duurzame energie. En ook de verduurzaming van het transport wordt een klus, vermoedt Timmermans. “Maar daar liggen ook enorme kansen.”