KLM en luchtvaartsector: kerosinetaks helpt niet bij verduurzaming

De door de Europese Commissie voorgestelde belasting op vliegtuigbrandstof zal volgens luchtvaartmaatschappij KLM niet helpen bij het behalen van de gestelde uitstootdoelen. Het zou zelfs kunnen leiden tot extra kilometers omdat maatschappijen om zullen vliegen om Europa te vermijden, stelt KLM in reactie op de plannen van Brussel. Ook branchevereniging IATA hekelt de belastingplannen.

De internationale luchtvaartorganisatie wil verder dat er mondiale afspraken komen. Zo steunt IATA een wereldwijd CO2-beprijzingsplan voor de luchtvaart, maar is het tegen maatregelen die alleen in Europa gelden. Dat leidt namelijk tot een “lapjesdeken van ongecoƶrdineerde nationale en regionale maatregelen”. Die zijn slecht voor de concurrentie in de sector.

Volgens zowel IATA als KLM is het zinvoller om in te zetten op zaken als duurzame vliegtuigbrandstof. Ook moet het Europese luchtruim opnieuw worden ingedeeld zodat de luchtverkeersleiding directere routes kan plannen. Daar wordt al langer aan gewerkt en dat zou een brandstofbesparing van 10 procent kunnen opleveren op Europese vluchten.

Tenslotte wil de luchtvaart ook vol in blijven zetten op de ontwikkeling van zaken als elektrisch vliegen en vliegen op waterstof. Die technologieƫn leveren vermoedelijk weinig op voor 2030, maar kunnen in de jaren tot 2050 wel voor een verdere verschoning van de sector zorgen.

Vliegtuigbrandstof is nu nog onbelast. Ook hebben luchtvaartmaatschappijen andere belastingvoordelen. Zo zijn ze vrijgesteld van BTW.