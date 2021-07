RAI Vereniging: ook infrastructuur nodig voor elektrisch rijden

Om de massale overstap naar elektrisch rijden mogelijk te maken, moet ook flink worden geïnvesteerd in de infrastructuur van bijvoorbeeld laadpalen en waterstoftankstations. Het is daarom belangrijk dat de overheid een langetermijnstrategie ontwikkelt en knelpunten kunnen worden aangepakt, reageert bestuurder Huub Dubbelman van de RAI Vereniging op de klimaatplannen van de Europese Commissie.

Daarbij moet niet alleen gedacht worden aan meer laadpalen, maar ook aan verzwaring van het leidingennet zodat er ook genoeg stroom aangeleverd kan worden voor al die laadpalen. Ook moet de hoeveelheid waterstoftankstations flink gaan stijgen. Als aan die maatregelen kan worden voldaan ziet Dubbelman het doel om in 2035 alleen nog maar schone nieuwe auto’s te verkopen met vertrouwen tegemoet.

In de tussentijd kan de overheid ook al het nodige doen om de uitstoot van het huidige Nederlandse wagenpark te helpen verlagen, meent de RAI Vereniging. De gemiddelde auto op de Nederlandse weg is bijna elf jaar oud, mede door de hoge aanschafbelasting op nieuwe auto’s. “Als je dat verlaagt of afschaft kun je die leeftijd terugbrengen. Een auto van dit jaar is al een stuk schoner dan een van een paar jaar oud, laat staan van elf jaar oud.”

De Europese autobranchevereniging ACEA staat achter het doel om de uitstoot terug te brengen naar nul, maar meent dat het verbieden van één technologie als verbrandingsmotoren op dit moment geen rationele strategie is. “Daarvoor is er nu nog te weinig aandacht voor de randvoorwaarden die voor elektrische auto’s nodig zijn”, zegt ACEA-pesident Oliver Zipse, die ook topman is van BMW.

Daarmee legt hij net als de RAI Vereniging de nadruk op zaken als laadpalen en waterstoftankstations. Daarvoor moeten alle lidstaten doelen opgelegd krijgen. “Dat is essentieel om de miljoenen elektrische auto’s die Europese fabrikanten de komende jaren maken op te laden en een nooit geziene reductie van CO2-uitstoot in de transportsector te realiseren.” ACEA hamert overigens al langer op het belang van de benodigde infrastructuur voor elektrisch rijden.