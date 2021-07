Stakingen leveren personeel metalektro 5,3 procent meer loon op

Werkgevers en vakbonden hebben een akkoord gesloten over een nieuwe cao in de metaalsector. De overeenkomst komt na een reeks stakingen, die al in december begon en onder meer grote bedrijven als Tata Steel Nederland, Damen Shipyards en Scania trof.

Afgesproken is dat de ongeveer 160.000 werknemers in de sector metalektro er de komende twee jaar 5,3 procent meer loon bij krijgen. Het eerdere bod van 2,25 procent over twee jaar dat werkgeversorganisatie FME bood, vonden de bonden te laag, omdat daarmee de koopkracht achteruit zou gaan.

De salarisverhoging vindt plaats in twee stappen. Vanaf begin juli dit jaar krijgen de werknemers in de metaalbranche er 2,3 procent bij. Op 1 februari volgt nog eens 3 procent. Personeel dat al op 1 december in dienst was, op die datum liep de oude cao af, krijgt een eenmalige compensatie die neerkomt op 2,3 procent meer loon vanaf die datum tot aan 1 juli.

FNV en CNV eisten ook dat er in de cao betere afspraken zouden komen over de balans tussen werk en privé. Daarnaast wilden ze dat jongeren in de sector niet langer in een lagere salarisschaal zouden belanden. Daarmee zou de sector interessanter moeten worden voor jonge medewerkers en de vergrijzing worden tegengegaan. Ook wilden de bonden een regeling waarbij oudere werknemers eerder kunnen stoppen met werken. Beide eisen zijn ingewilligd. Verder zijn er ook afspraken gemaakt om te grote werkdruk tegen te gaan.

Het is niet de eerste keer dat een nieuwe cao voor de sector grootmetaal pas tot stand komt na langdurige acties. Bij de voorgaande cao’s draaiden onderhandelingen ook uit op stakingen door heel Nederland. De bonden zeggen blij te zijn dat het conflict, “dat wat ons betreft onnodig was en veel te lang heeft geduurd”, is beëindigd.

Werkgevers noemden de looneisen van de vakbonden eerder onhaalbaar, mede door de impact van de coronapandemie op de industrie. Bedrijven die het door de coronacrisis zwaar hebben, kunnen nu de loonsverhoging onder bepaalde voorwaarden uitstellen.

Een extra moeilijkheid bij het bereiken van een akkoord was dat bedrijven in de sector grootmetaal enorm verschillen, van chipmachinemaker ASML tot kleinere scheepsbouwers en leveranciers van keukens. Die hebben wel allemaal met zaken als de energietransitie en tekorten op de arbeidsmarkt te maken. FME en de bonden gaan nu samen kijken hoe ze daarmee om kunnen gaan.