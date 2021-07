Tata Steel: klimaatplannen Brussel sluiten aan bij eigen ambitie

Staalconcern Tata Steel, bekend van het hoogovencomplex in IJmuiden, reageert positief op de nieuwe klimaatvoorstellen uit Brussel. Het bedrijf, dat in Nederland vaak in opspraak is omdat het te weinig zou doen aan vergroening, merkt op dat de nieuwe Europese plannen voor het terugdringen van de CO2-uitstoot in overeenstemming zijn met de eigen ambities.

“Wij zien dit als positieve ontwikkelingen”, stelt het bedrijf. Het pakket biedt volgens Tata Steel daarnaast ook mogelijkheden om met Europese middelen de eigen bedrijfsprocessen aan te passen, door ruimere mogelijkheden om overheidssteun te krijgen. In de voorstellen staan verder initiatieven die beogen dat het bedrijf concurrerend kan blijven ten opzichte van staalbedrijven buiten Europa die minder zijn gebonden aan strenge milieueisen. Voor vervuilende bedrijven van buiten de EU komt er namelijk een zogenoemde grensheffing.

Dat neemt niet weg dat de voorstellen voor Tata Steel ook behoorlijke uitdagingen betekenen. “Kostenstijging brengt risico‚Äôs met zich mee en wij willen onze plannen om CO2-neutraal staal te maken uiteraard wel kunnen behalen. Er komt weliswaar een invoerheffing, maar exporteren zou voor ons wellicht moeilijker kunnen worden”, aldus het bedrijf.

Eerder dit jaar liep een ophanden zijnde overname van de Nederlandse tak van Tata Steel aan de Zweedse branchegenoot SSAB nog stuk, omdat het hoogovencomplex hier niet duurzaam genoeg zou zijn. Tata Steel heeft later wel bekendgemaakt om overlast en uitstoot van de hoogovens in IJmuiden veel sneller aan te gaan pakken dan eerder gepland. Maar bijvoorbeeld vakbond FNV heeft al gezegd dat de huidige plannen van het staalconcern eigenlijk niet ver genoeg gaan.

Tata Steel probeert bijvoorbeeld te vergroenen door middel van het opslaan van de uitgestoten CO2 in de bodem van de Noordzee. Maar volgens FNV is veel meer mogelijk. De bond kwam zelf met een plan om Tata Steel binnen vijf jaar af te krijgen van kolen. De hoogovens en een groot deel van de andere installaties zouden ook kunnen draaien op groene stroom en aardgas. En op iets langere termijn zou Tata Steel dan kunnen overstappen op waterstof als brandstof voor zijn installaties. Daarmee zou de overlast voor de omgeving binnen vijf jaar voor het overgrote deel verleden tijd zijn.