Brouwerij Gulpener ligt stil door noodweer

Bierbrouwerij Gulpener is deels stilgelegd vanwege de wateroverlast in Zuid-Limburg. Omdat het elektriciteitsnet instabiel is, kan de brouwer uit Gulpen voorlopig geen fusten en flessen vullen, laat directeur Jean-Paul Rutten weten. Leveringen gaan nog wel door.

Andere delen van het brouwproces kunnen in principe nog wel doorgaan, zo geeft Rutten aan. Maar het afvullen is een van de intensiefste processen in de brouwerij. Doordat de stroom soms uitvalt, kan Gulpener hiermee voorlopig niet verder.

Medewerkers halen het magazijn waar Gulpener alle brouwbenodigdheden opslaat leeg. “Ik sta met tien man het magazijn leeg te trekken, dat is onder water komen te staan. De Gulp loopt aan de andere kant van de straat.”

Wat de financiĆ«le schade is voor Gulpener, is nog niet te zeggen. “Als het hierbij blijft, is het redelijk onder controle gebleven. Maar dat is anders voor andere ondernemers hier, zoals horecazaken. Zij moesten al die tijd dicht en moeten nu weer twee maanden sluiten om de boel te herstellen”, aldus Rutten.

De levering van Gulpener aan horeca, supermarkten en andere winkels komt niet in gevaar. Die voorraden staan in Noord-Brabant.