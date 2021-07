Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway moet zich bewijzen na lockdown

Maaltijdbezorgbedrijf Just Eat Takeaway komt met cijfers over de prestaties in het tweede kwartaal. Tijdens de coronacrisis groeide het bedrijf hard door sluitingen in de horeca en lockdowns. Die kwamen in veel Europese landen deels ten einde in de afgelopen periode. Daardoor konden mensen weer buiten de deur eten.

Tegelijkertijd was het EK voetbal mogelijk juist weer een reden voor veel mensen om eten thuis te laten bezorgen. In Nederland maakten maaltijdbezorgers al bekend dat het druk was rond de wedstrijden van Oranje. Just Eat Takeaway was bovendien een van de sponsors van het toernooi, wat de naamsbekendheid geen kwaad zal hebben gedaan.

Tenslotte rondde Just Eat Takeaway vorige maand de overname van het Amerikaanse GrubHub af. De cijfers van die maaltijdbezorger duiken daardoor voor het eerst op in de omzet van het Nederlands-Britse fusiebedrijf, zij het dat slechts de laatste twee weken van het kwartaal meetellen.