Moederbedrijf Thuisbezorgd.nl na resultaten flink omlaag op beurs

Just Eat Takeaway, bekend van Thuisbezorgd.nl, was donderdag de grote verliezer bij de hoofdfondsen op de Amsterdamse beurs. Beleggers reageerden teleurgesteld op de nieuwe resultaten van het maaltijdbestelbedrijf. Biotechnoloog Galapagos en navigatiespecialist TomTom werden na cijfers ook hard afgestraft op Beursplein 5. Het was sowieso een sombere beursdag, waarin de belangrijkste Europese graadmeters allemaal duidelijke verliezen noteerden.

Just Eat Takeaway (min 9 procent) was de grootste daler in de AEX-index. De maaltijdbezorger verwerkte in de eerste jaarhelft opnieuw fors meer bestellingen en liet vooral in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland een sterke groei zien. Dankzij de sterke cijfers is Just Eat Takeaway ook positiever geworden over het hele jaar.

Toch is de groei van het aantal bestellingen in de laatste maanden flink afgezwakt ten opzichte van het eerste kwartaal. Analisten wezen daarnaast op een achterblijvende winstgevendheid. In de eerste zes maanden was er zelfs sprake van een operationeel verlies, wat onder meer veroorzaakt werd door tijdelijke maximale vergoedingen die het bezorgbedrijf in de Verenigde Staten en Canada mocht rekenen.

Bij de kleinere bedrijven zag TomTom ruim 15 procent aan waarde verdampen. Het navigatiebedrijf boekte in het eerste halfjaar een hogere omzet dankzij het herstel in de wereldwijde auto-industrie. TomTom spreekt ondanks die stijging van teleurstellende resultaten, doordat chiptekorten de productie van auto’s dwars zaten, en verlaagde zijn vooruitzichten voor heel 2021. In de MidKap leverde Galapagos zo’n 13 procent in na enkele updates van klinische studies. Analisten van KBC Securities spraken van gemengde testresultaten en schroefden het koersdoel voor de biotechnoloog flink terug.

De Amsterdamse AEX ging uiteindelijk met een min van 0,7 procent de handel uit op 739,42 punten en de MidKap zakte 1,5 procent tot 1035,74 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot meer dan 1 procent. Onder meer de Europese olieproducenten stonden onder druk door berichten dat oliekartel OPEC een overeenkomst heeft bereikt over een verhoging van de olieproductie.

Olie- en gasconcern Shell kampte met de lagere olieprijzen en verloor ruim 2 procent. Concurrent BP zakte bijna 3 procent in Londen en het Franse TotalEnergies verloor dik 1 procent in Parijs. Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent goedkoper op 72,84 dollar en Brentolie kostte ook 0,4 procent minder, op 74,46 dollar per vat. De euro was daarbij 1,1810 dollar waard, tegen 1,1823 dollar een dag eerder.