TomTom hard onderuit op lager Damrak na resultaten

Het aandeel TomTom ging donderdag hard onderuit op de Amsterdamse beurs na teleurstellende resultaten van de navigatiespecialist. Ook Just Eat Takeaway, de eigenaar van Thuisbezorgd.nl, werd lager gezet ondanks een forse stijging van de bestellingen. De Europese olieproducenten stonden eveneens onder druk door berichten dat oliekartel OPEC een overeenkomst heeft bereikt over een verhoging van de olieproductie.

TomTom raakte bijna 16 procent kwijt. Het navigatiebedrijf boekte in het eerste halfjaar een hogere omzet dankzij het herstel in de wereldwijde auto-industrie. TomTom spreekt ondanks die stijging van teleurstellende resultaten, doordat chiptekorten de productie van auto’s dwars zaten. Het bedrijf ziet zich daardoor genoodzaakt zijn vooruitzichten voor heel 2021 naar beneden bij te stellen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent in de min op 742,81 punten. De MidKap daalde 1,1 procent tot 1039,49 punten. De graadmeters in Frankfurt en Parijs verloren tot 0,4 procent. Londen bleef vrijwel vlak.

Just Eat Takeaway.com zakte 1,5 procent in de AEX. De maaltijdbezorger verwerkte in de eerste jaarhelft opnieuw fors meer bestellingen. Met name in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland liet het bedrijf sterke groei zien. In Nederland was dat met ruim een derde meer bestellingen relatief laag. Dankzij de sterke cijfers is Just Eat Takeaway positiever geworden over het hele jaar.

Olie- en gasconcern Shell kampte met de lagere olieprijzen en verloor 2,2 procent. Concurrent BP zakte 2,8 procent in Londen en het Franse Total verloor 2,2 procent in Parijs. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1,4 procent tot 72,08 dollar. Brentolie kostte 1,2 procent minder op 73,87 dollar per vat. Dat had mede te maken met berichten dat er bij oliekartel OPEC en zijn bondgenoten een compromis is gesloten om de productie verder te verhogen.

In de MidKap ging Galapagos 12 procent onderuit na de bekendmaking van onderzoeksresultaten van een aantal kandidaatmedicijnen van de biotechnoloog. Op de lokale markt klom ICT Group 2,8 procent tot 14,45 euro. Het consortium onder leiding van NPM Capital heeft zijn bod op de IT-dienstverlener verhoogd naar 14,90 euro per aandeel. Eerder bood NPM 14,50 euro per aandeel ICT.

In Frankfurt kelderde Siemens Energy 9,5 procent. Het Duitse energieconcern verwacht de winstdoelstelling voor het derde kwartaal niet te halen als gevolg van hogere kosten voor materialen. Daimler daalde 0,1 procent ondanks beter dan verwachte kwartaalresultaten van de Duitse eigenaar van Mercedes.

De euro was 1,1835 dollar waard, tegen 1,1823 dollar een dag eerder.