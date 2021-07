Beurshuls oud-BP-topman heeft miljoenen binnen voor overname

Een mede door oud-BP-topman Tony Hayward opgericht beursfonds heeft 175 miljoen euro opgehaald voor de overname van een ander bedrijf. Het investeringsvehikel Energy Transition Partners is erin geslaagd 17,5 miljoen aandelen te slijten aan geïnteresseerde beleggers. De stukken zijn vanaf maandag te verhandelen aan de beurs in Amsterdam, meldt het fonds.

Haywards fonds is een zogeheten special purpose acquisition company of ‘spac’, een beursfonds dat speciaal is opgezet om te investeren in andere bedrijven of overnames te doen. Het overgenomen bedrijf krijgt via die overname een beursnotering.

Energy Transition Partners richt zich op bedrijven die actief zijn met de overstap van fossiele energiebronnen naar minder vervuilende energie. Daarbij zoekt het fonds een onderneming die gevestigd is of actief is in de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland.

De markt voor spacs is de afgelopen tijd enorm sterk gegroeid. Eerder kwam bijvoorbeeld ook Bernard Arnault, de rijkste man van Frankrijk en oprichter van het luxebedrijf LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy), naar Amsterdam met zijn beursfonds Pegasus, dat zich richt op financiële bedrijven.

Er is ook kritiek op spacs. Voor investeerders is het onduidelijk waar ze uiteindelijk hun geld in steken, omdat nog onbekend is welk bedrijf wordt overgenomen. Deze week waarschuwde de Europese financieel toezichthouder ESMA dat spacs niet voor alle investeerders geschikt zijn. Zo is er het risico van belangenverstrengeling bij de oprichters van een spac.