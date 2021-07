Burberry trekt jongeren dankzij leren tassen en Kendall Jenner

Het Britse modemerk Burberry heeft in het tweede kwartaal een flinke omzetstijging geboekt. De strategie van het bedrijf om jongeren te trekken door onder meer influencer Kendall Jenner en muzikante FKA Twigs in reclames in te zetten, hielp daarbij. Ook de nieuwe lederwarentak van het bedrijf, die onder meer handtassen maakt, is succesvol.

Burberry zag de vergelijkbare verkopen, waarbij zaken als koersverschillen niet worden meegerekend, met 90 procent toenemen. Vorig jaar hadden modehuizen in het tweede kwartaal last van de coronacrisis. Daarna kwam echter al snel herstel, vooral in Azi├ź waar het normale leven sneller hervat kon worden dan in de Verenigde Staten en Europa.

Onder topman Marco Gobbetti heeft Burberry minder aanbiedingen om zo een exclusiever imago te krijgen. Het bedrijf, bekend van de regenjassen en het ruitjespatroon, meldde in de maanden april tot en met juni ook meer producten te hebben verkocht voor de volledige prijs, wat de winst ten goede komt.

Gobbetti vertrekt aan het einde van dit jaar naar het Italiaanse modehuis Salvatore Ferragamo. Burberry heeft nog geen opvolger gepresenteerd. Bovendien gaan er hardnekkige geruchten dat creatief directeur Riccardo Tisci van het Britse merk Gobbetti zou kunnen volgen, wat voor meer onzekerheid zou zorgen.