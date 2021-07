Centrale bank Italië optimistischer over economische groei

De centrale bank van Italië is optimistischer geworden over de economische groei van het land dit jaar. Dankzij het door de EU goedgekeurde herstelplan van de Italiaanse regering, waar 191,5 miljard euro mee is gemoeid, zullen bedrijven en overheidsinstellingen weer meer investeren. Daarnaast vordert ook de vaccinatiecampagne tegen corona.

Voor 2021 rekent Banca d’Italia op 5,1 procent groei. Een maand geleden ging de centrale bank er nog vanuit dat het bruto binnenlands product (bbp) dit jaar met 4,4 procent zou groeien ten opzichte van coronajaar 2020. Ook in 2022 en 2023 zal de economie blijven groeien met respectievelijk 4,4 en 2,3 procent.

Italië werd begin 2020 als eerste land van de Europese Unie hard getroffen door de uitbraak van het coronavirus. Strenge maatregelen om de verspreiding van het longvirus tegen te gaan, zoals sluitingen van restaurants en reisbeperkingen, bezorgden het land vorig jaar een economische krimp van 8,9 procent.

Volgens de Italiaanse centrale bank kan de economie medio volgend jaar weer terug op het niveau van voor de coronacrisis komen. Banca d’Italia benadrukt dat dit wel voor het grootste deel afhangt van de ontwikkeling van de pandemie, maar gaat er nu nog vanuit dat vaccinaties vooral tot versoepelingen leiden. Daarnaast hangt het herstel af van de effectiviteit waarmee Italië de hervormingen doorvoert die samenhangen met het herstelfonds.

Wat ook helpt, is het beleid van de Europese Centrale Bank. Die houdt de rentes laag en houdt het lenen van geld door huishoudens en bedrijven goedkoop door het opkopen van obligaties, wat de groei stimuleert.