Just Eat Takeaway koopt zich in Slowaakse markt in

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway neemt zijn Slowaakse branchegenoot Bistro.sk over. Bij de overname hangt het Nederlands-Britse bedrijf een prijskaartje van ongeveer 50 miljoen euro aan de Slowaken, die in handen waren van het Zwitserse mediabedrijf Ringier Axel Springer. Just Eat Takeaway was nog niet actief in Slowakije.

De overname is een kleine voor Just Eat Takeaway dat zich de afgelopen jaren juist met grote deals bezighield. Zo kocht het Nederlandse Takeaway.com eerst zijn Britse branchegenoot Just Eat. Het fusiebedrijf nam daarna het Amerikaanse Grubhub over. Die overname werd vorige maand afgerond.

Just Eat Takeaway denkt dat Bistro, dat marktleider is in Slowakije, nog verder kan groeien. Ook zijn er voordelen te halen door Bistro gebruik te laten maken van het IT-platform van Just Eat Takeaway.