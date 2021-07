Luchtvaart ontloopt mineurstemming op Europese beurzen

De aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag met een verlies gesloten. Ook elders in Europa sloten beurzen de week in het rood af, nu de zorgen over de zeer besmettelijke Delta-variant toenemen. Luchtvaartmaatschappijen ontkwamen aan die mineurstemming en wisten een winstje te boeken. De Amerikaanse president Joe Biden liet in een persconferentie doorschemeren dat het inreisverbod van de Verenigde Staten voor Europeanen mogelijk binnenkort komt te vervallen.

“Er wordt aan gewerkt”, zei Biden bij een gezamenlijk persmoment met de Duitse bondskanselier Angela Merkel. “Ik wacht op wat ons Covid-team erover zegt, wanneer dat moet gebeuren”, aldus de president over het opheffen van de strenge regels voor buitenlandse reizigers.

Air France-KLM was een van de sterkste stijgers van de MidKap met een winst van 2,8 procent. In Frankfurt won Lufthansa 1,8 procent en IAG, moederbedrijf van British Airways, steeg 1,5 procent. Rolls-Royce, dat vliegtuigmotoren maakt voor langeafstandsvluchten, won ruim 2 procent.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,4 procent lager op 736,52 punten. De MidKap verloor 0,1 procent tot 1.034,54 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen zakten tot 0,7 procent.

Van de hoofdfondsen was verlichtingsbedrijf Signify een opvallende daler. Met een verlies van 5,2 procent was het de grootste verliezer van de AEX. Bij de kleinere fondsen herstelde TomTom enigszins van de zware verliezen een dag eerder. De navigatiespecialist eindigde de handelsdag 5,8 procent in de plus.

Ericsson zakte bijna 10 procent in Stockholm. De Zweedse fabrikant van telecomapparatuur profiteerde afgelopen kwartaal van een toegenomen vraag naar zijn netwerksystemen doordat steeds meer landen de apparatuur van de Chinese concurrent Huawei deels of helemaal weren. Het bedrijf verwacht echter in China marktaandeel te blijven verliezen doordat Peking vergelijkbare maatregelen gaat nemen om Zweedse apparatuur in de ban te doen.

In Z├╝rich leverde Richemont een eerdere stevige winst weer in en verloor krap 1 procent. De Zwitserse eigenaar van luxemerken als Cartier en Montblanc wist de omzet in het afgelopen kwartaal ruimschoots te verdubbelen. Het Britse modemerk Burberry daalde ruim 5 procent in Londen ondanks een flinke omzetstijging in het tweede kwartaal.

De euro was 1,1809 dollar waard, tegen 1,1810 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent duurder op 71,77 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent meer, op 73,55 dollar per vat.