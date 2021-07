Nederlandse bloemensector exporteerde meer dan voor corona

De Nederlandse bloemen- en plantenexport is in de eerste zes maanden van dit jaar hoger uitgekomen dan in 2019, voor de coronacrisis. In totaal ging het om 4,1 miljard euro, meldt brancheorganisatie Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten (VGB). De dure inkoopprijzen van bloemen en planten spelen daarbij wel mee. Die worden veroorzaakt door een lager aanbod op de markt en hoge prijzen voor transport per vliegtuig.

De exportwaarde in de eerste zes maanden lag een kleine 28 procent hoger dan in 2020. Toen speelde het begin van de coronacrisis, die gepaard ging met veel onzekerheid en winkelsluitingen, de sector parten. Ten opzichte van 2019 werd 16 procent meer geƫxporteerd.

Behalve corona leidde ook de brexit tot extra kosten, waardoor bloemen en planten duurder werden in het Verenigd Koninkrijk. “Vanaf januari volgend jaar zullen de brexitkosten alleen maar verder gaan toenemen en dat baart ons zorgen”, zegt VGB-directeur Matthijs Mesken. Dan vereist het Verenigd Koninkrijk namelijk een volledige inspectie op alle bloemen die vanuit Nederland worden ingevoerd.