Sancties tegen Russische IT-bedrijven wegens cyberspionage

De Verenigde Staten zetten vier Russische IT-bedrijven en twee andere Russische organisaties op een zwarte lijst vanwege “agressieve en schadelijke activiteiten”, waaronder digitale spionage. Dat meldt het Amerikaanse ministerie van Economische Zaken.

Door hun plaatsing op de zwarte lijst, waar al maanden aan is gewerkt, kunnen Amerikaanse bedrijven niet zonder vergunning spullen of onderdelen verkopen aan deze bedrijven. Deze vergunningen worden maar zelden verleend.

De bedrijven die nu aan de zwarte lijst zijn toegevoegd zijn onder meer een onderzoekscentrum en technologiepark van het Russische ministerie van Defensie en een IT-bedrijf dat onderzoek en ontwikkeling doet voor de Russische inlichtingendienst. Niet alle bedrijven waren direct bereikbaar voor commentaar of wilden reageren, anderen lieten weten de aantijgingen te ontkennen.

In het bericht staat ook dat het ministerie van Financiën de zes bedrijven al sancties oplegde in april. Het ministerie richt zich specifiek op technologiebedrijven die Russische inlichtingendiensten ondersteunen. Ook zijn er onlangs meerdere grote Amerikaanse bedrijven getroffen door cyberaanvallen afkomstig uit Rusland. Zo werd de grootste oliepijplijn van de Verenigde Staten platgelegd, net als Amerikaanse productielocaties van een grote vleesverwerker uit Brazilië.

In april stelde de Amerikaanse overheid ook al sancties in vanwege Russische cyberaanvallen, de tussenkomst van de Russen in de Amerikaanse presidentiële verkiezingen en het vergiftigen van de Russische oppositieleider Aleksej Navalni. De uitgesproken criticus van het Kremlin zit momenteel een gevangenisstraf uit in een strafkolonie in Rusland. Het Kremlin heeft de aantijgingen altijd ontkend.