Verkoop moederbedrijf Cartier zeer sterk gestegen

Richemont, het Zwitserse moederbedrijf van onder meer juwelenmaker Cartier, heeft in het afgelopen kwartaal de verkoop zeer sterk zien stijgen. Consumenten in de Verenigde Staten, Europa, het Midden-Oosten en Azië gaven fors meer uit aan luxeproducten na de versoepeling van de lockdowns vanwege het coronavirus. Inmiddels ligt de omzet van Richemont hoger dan in 2019, voor het uitbreken van de pandemie.

In vergelijking met een jaar geleden steeg de omzet met 129 procent tot 4,4 miljard euro. Richemont, dat ook bekend is van merken als Van Cleef & Arpels, Montblanc en een aantal makers van dure horloges, zag bij alle productcategorieën de verkopen sterk toenemen.

Ten opzichte van dezelfde periode van 2019 gaat het om een plus van 22 procent. In Europa was nog wel een omzetdaling te zien, doordat Richemont hier erg afhankelijk is van kapitaalkrachtige toeristen die juwelen en horloges kopen in bijvoorbeeld Parijs, Londen en Zwitserland.

Richemont nam onlangs nog de Belgische handtassenfabrikant Delvaux over. Daarmee kreeg Richemont er weer een nieuw luxemerk bij.