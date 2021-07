Restaurants Londen rekenen hoge inkoopprijzen door aan consument

Meerdere restaurants in Londen verhogen hun menuprijzen omdat het door verstoringen van leveringsketens veel duurder is geworden om bepaalde ingrediënten in te kopen. Terwijl de coronarestricties voor de Engelse horeca maandag vrijwel geheel opgeheven worden, is de moeilijke tijd voor de restaurants nog niet voorbij.

Britse horecaondernemers hebben onder meer last van het grote chauffeurstekort in het land, zo komt naar voren uit een rondgang door persbureau Bloomberg. Ook is het voor de horeca lastig om personeel te vinden. En er zijn ondernemers die vrezen dat de situatie nooit meer helemaal wordt zoals vroeger, aangezien sommige Britten straks waarschijnlijk enkele dagen per week vanuit huis zullen blijven werken. Die halen rond lunchtijd dan dus geen broodje bij een broodjeszaak in de buurt van hun kantoor.

De Aziatische restaurantketen Ekachai heeft de prijzen van gerechten bij enkele veelbezochte filialen al met 8 procent opgeschroefd. De keten is nu namelijk veel meer geld kwijt aan producten uit landen als Thailand en Maleisië. Ondernemer Thomas Tjong benadrukt dat hij dit uiteindelijk toch een keer moet doorrekenen aan de klant. Hij overweegt daarbij nog meer prijsverhogingen, omdat een gunstige fiscale regeling om ondernemers te steunen tijdens de coronacrisis binnenkort afloopt.

Ook broodjesketen Pret A Manger greep al in. Daar is bijvoorbeeld de prijs van filterkoffie verhoogd van 99 pence naar 1,25 pond. Topman Pano Christou wijt dit vooral aan het grote chauffeurstekort. Felice Pollano van het Italiaanse restaurant Ciao Bella in Bloomsbury voelt de logistieke impact daarvan eveneens. Volgens hem is vooral vlees hierdoor duurder geworden, vandaar dat Pollano de prijzen op zijn menukaart ook “een beetje” heeft moeten bijstellen.

Bin Li, eigenaar van de Chinese restaurantketen Murger Han, stelt dat voor hem met name de brexit een probleem is. Daardoor is het voor hem veel duurder geworden om producten in te kopen uit de eurozone. Groente is nu soms wel twee keer zo duur als ruim een half jaar geleden, benadrukt hij. Li wil zijn prijzen op dit moment nog niet verhogen. Voorlopig neemt hij de extra kosten voor eigen rekening om klanten niet af te schrikken.

Recente Britse inflatiecijfers wijzen er ook op dat het leven aan de overzijde van het Kanaal in rap tempo duurder wordt. De consumentenprijzen lagen in juni over de gehele linie 2,5 procent hoger dan een jaar eerder. Daarmee was het algehele prijspeil het sterkste gestegen in bijna drie jaar. Die forse toename was wel voor een belangrijk deel toe te schrijven aan hogere prijzen van bijvoorbeeld benzine en diesel. De Britse brandstofprijzen zaten het sterkst in de lift sinds 2010, vooral als gevolg van de situatie op de wereldwijde oliemarkt. Net als in Nederland lopen de huizenprijzen in het land de laatste tijd eveneens flink op.