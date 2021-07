Amsterdamse beurs krijgt tik door zorgen om opleving coronavirus

De AEX-index op de Amsterdamse beurs is maandag 2,1 procent gedaald. Ook elders in Europa waren er rode koersenborden. De toename van het aantal coronagevallen in verschillende landen, waaronder Nederland, wakkeren de zorgen bij beleggers aan dat het economisch herstel van de crisis wordt vertraagd.

Ook daalden de olieprijzen stevig door een deal van de OPEC+-landen over het verhogen van de productie. Een vat Amerikaanse olie werd 6,8 procent goedkoper op 66,91 dollar per vat. Brentolie ging voor 69,12 dollar per vat van de hand, een daling van 6,1 procent. Eerder deze maand werd Amerikaanse olie voor ruim 74 dollar per vat verkocht en kostte Brentolie meer dan 75 dollar per vat.

De AEX-index sloot op een stand van 721,09 punten. De MidKap leverde 2,2 procent in en kwam uit op een stand van 1011,46 punten. De beurzen van Parijs en Frankfurt werden tot 2,7 procent lager gezet. In Londen ging de FTSE-index 2,3 procent omlaag. In Engeland was het ‘Freedom Day’, de dag waarop de laatste coronabeperkingen werden opgeheven.

Door de oplopende besmettingen in Europa wordt onder meer de luchtvaartsector getroffen. Zo zouden vakanties in gevaar kunnen komen. Luchtvaartmaatschappijen, die al zwaar getroffen zijn, zouden dan een nieuwe klap krijgen. Air France-KLM werd 2,9 procent lager gezet in Amsterdam. Ook branchegenoten als Ryanair, easyJet, Lufthansa en IAG, het moederbedrijf van onder meer British Airways, daalden tot 6,6 procent.

Verder bestaat er ook de mogelijkheid dat landen weer coronamaatregelen gaan nemen. Bedrijven die te lijden hadden onder de coronacrisis als winkelvastgoedfondsen Unibail-Rodamco-Westfield (min 7,7 procent), Eurocommercial Properties (min 6,2 procent) en Wereldhave (min 5,9 procent), maar ook sportscholenuitbater Basic-Fit (min 3,1 procent) daalden.

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway was de enige stijger in de AEX-index met een plus van 2,6 procent. Dat bedrijf profiteerde juist van de horecasluitingen tijdens de coronacrisis. In de MidKap bleef laadpalenmaker Alfen in het groen en won 0,1 procent.

Door de dalende olieprijzen kregen onder meer olie- en gasbedrijven het zwaar te verduren. Zwaargewicht Shell (min 4,9 procent) behoorde tot de grote verliezers in de AEX. In Londen zakte BP 3,9 procent en het Franse TotalEnergies daalde 3,8 procent in Parijs. De OPEC en bondgenoten als Rusland en Kazachstan kwamen zondag overeen de olieproductie vanaf augustus te verhogen.

De euro was 1,1801 dollar waard tegen 1,1809 dollar op vrijdag.