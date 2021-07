Arbodiensten merken dat coronaverzuim weer toeneemt

Het ziekteverzuim bij bedrijven is in juni verder gedaald. Maar het verzuim van werknemers door corona is weer aan het toenemen, melden arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare op basis van eigen cijfers. Volgens de organisaties hangt dat samen met de explosieve stijging van het aantal coronabesmettingen in de afgelopen weken.

“Sindsdien geven meer werkenden aan dat hun ziekmelding het gevolg was van corona”, vertelt Jurriaan Penders, bedrijfsarts en directeur medische zaken bij HumanCapitalCare. Werkenden die zich ziek melden vanwege corona, geven bij de arbodiensten ook aan door wie ze mogelijk besmet zijn geraakt. “Vanaf medio juni zagen we een stijging in de besmettingen via personen buiten het gezin: collega’s, studiegenoten, vrienden of kennissen. Het aantal besmettingen dat via collega’s plaatsvindt, moet met de herinvoering van thuiswerken als norm weer afnemen.”

ArboNed en HumanCapitalCare ontvingen in juni daarnaast in algehele zin meer ziekmeldingen dan de maand ervoor, maar zagen tegelijkertijd dat werkenden sneller zijn hersteld. Daardoor kon het totale ziekteverzuim, waarin ook andere kwalen zijn meegenomen, vorige maand zakken naar 4,2 procent, van 4,3 procent in mei. Een afname van het verzuim is volgens de arbodiensten normaal voor deze tijd van het jaar. Toch blijft het verzuimpercentage hoger dan gebruikelijk was in deze periode voor corona. In juni 2019 ging het bijvoorbeeld om 3,7 procent. De organisaties zijn beide onderdeel van de HumanTotalCare-groep en gezamenlijk werkzaam voor circa 1 miljoen werknemers.