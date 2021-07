Bundesbank: Duitse economie dit kwartaal terug op oude niveau

De Duitse economie zal waarschijnlijk in het derde kwartaal alweer terug zijn op het niveau van voor de coronacrisis. Volgens de Duitse centrale bank is de economie in het tweede kwartaal sterk gegroeid en wordt voor het lopende kwartaal een nog sterkere groei verwacht.

Daarmee verloopt het herstel van de grootste economie van Europa voorspoediger dan eerder gedacht, geholpen door de versoepelde coronamaatregelen en de vaccinaties. De Bundesbank zegt wel dat er dan geen grote nieuwe tegenslagen moeten komen in de pandemie en dat de verstoringen in de toeleveringsketen geleidelijk zouden moeten verminderen.

De Bundesbank maakte in het maandelijkse rapport geen melding van de impact van de overstromingen in delen van Duitsland. Volgens ING zal de impact voor de gehele Duitse economie naar verwachting relatief beperkt zijn, hoewel de horeca en vrijetijdsbesteding in de getroffen gebieden wel flink geraakt worden. Maar de omvangrijke herstelwerkzaamheden aan beschadigde huizen, gebouwen en infrastructuur zullen de lokale economie juist weer gaan stimuleren, denkt ING.