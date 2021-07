CBS: financiële buffers zelfstandigen stabiel ondanks corona

De financiële buffers van zelfstandig ondernemers zijn ondanks de coronacrisis nagenoeg stabiel gebleven. Begin dit jaar schatte één op de vijf zelfstandig ondernemers zonder personeel in maximaal drie maanden rond te kunnen komen als het inkomen uit hun bedrijf helemaal zou wegvallen. Dat deel is even groot als in 2019, melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en TNO.

De verschillen zijn wel groot tussen de beroepen waarin de zelfstandigen werkzaam zijn. Zo geven zzp’ers in dienstverlenende beroepen en de transport en logistiek het vaakst aan snel in problemen te komen door verlies van inkomen.

Het gaat dan bijvoorbeeld om kappers, schoonheidsspecialisten en taxichauffeurs. Ongeveer een derde van die beroepsklassen gaf aan minder dan drie maanden rond te kunnen komen zonder inkomen uit de onderneming. Voor de coronacrisis was dat minder dan een kwart. Meer dan 80 procent van de zelfstandigen in de sector gaf aan dat de vraag naar hun diensten of producten is afgenomen tijdens de coronacrisis.

Zzp’ers met ICT-beroepen en met bedrijfseconomische en administratieve beroepen gaven begin 2021 aan gemiddeld juist langer rond te kunnen komen vergeleken met twee jaar geleden.