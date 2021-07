NIBC Bank gaat verder met restant hypotheken vroegere DSB

De Haagse NIBC Bank gaat verder met de resterende hypotheken van de voormalige DSB Bank. Die leningen vielen de laatste tijd onder financieel dienstverlener Finqus, die in handen is van de curatoren van DSB. Voor de portefeuille is nu eindelijk een koopovereenkomst getekend, meer dan een decennium na het faillissement van de vroegere bank van ondernemer Dirk Scheringa.

De portefeuille van Finqus bestaat uit leningen van meer dan 17.000 klanten met een totale omvang van circa 1,5 miljard euro. Als toezichthouders De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Consument & Markt (ACM) akkoord gaan, dan komen de leningen naar verwachting in de loop van de tweede helft van het jaar in handen van NIBC. Directeur Paulus de Wilt van NIBC is verheugd met de deal, die volgens hem goed past in de strategie van zijn bank om het hypothekenboek verder uit te breiden.

DSB viel in 2009, nadat financieel activist Pieter Lakeman spaarders had opgeroepen tot een bankrun. Onderzoek van de curatoren wees later uit dat het gedrag en de onkunde van Scheringa DSB fataal waren geworden. De topman investeerde veel in spelers voor voetbalclub AZ, een museum, een schaatsploeg en twee zakenvliegtuigen, terwijl zijn eigen financieel directeur had gewaarschuwd dat daar geen geld voor was.

De afwikkeling van het faillissement loopt al jaren. Er zijn veel juridische procedures gevoerd en Scheringa heeft ook in de buidel moeten tasten voor een betaling aan de boedel. In 2015 werd duidelijk dat vrijwel alle schuldeisers van DSB hun geld zouden terugkrijgen. Als de verkoop van de Finqus-leningen is afgerond, kunnen de curatoren waarschijnlijk aan de laatste loodjes van het faillissementsdossier gaan werken.